Manchester United e Manchester City defrontam-se neste sábado, pelas 12h30, em Old Trafford, num muito aguardado dérbi da cidade, que o Maisfutebol acompanhará EM DIRETO.

Os campeões citizens visitam o terreno do vizinho numa altura em que são segundo classificados no campeonato, cinco pontos atrás do Arsenal (44 pontos).

Entre os dois rivais de Manchester está o Newcastle, que tem mais um jogo que United e City e soma neste momento 35 pontos. Ou seja, os mesmos que os red devils, que são prejudicados por uma pior diferença de golos face aos magpies.

Assim o ManUtd quer encurtar a distância de quatro pontos para o ManCity, mas, sobretudo, quer mostrar frente ao campeão que os últimos resultados não são mero acaso e que a distância na qualidade futebolística encurtou mesmo nesta temporada.

