O Bayern Munique anunciou a renovação de Manuel Neuer. O guarda-redes compromete-se com o clube bávaro até 2023.

O vínculo do internacional alemão terminava em 2021, mas nesta quarta-feira foi posto preto no branco e Neuer seguirá no gigante da Baviera.

«Durante as semanas de quarentena por causa da pandemia de Covid-19 não quis tomar uma decisão, porque ninguém sabia se, quando e como a Bundesliga ia continuar», disse o guardião, citado pelo site oficial do Bayern.

«Agora que isso ficou resolvido, olho o futuro com otimismo», acrescentou o guarda-redes, que mudou-se do Schalke para o Bayern em 2011. Neuer conquistou sete campeonatos alemães, cinco taças da Alemanha uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e um Campeonato do Mundo de seleções cmo jogador do Bayern.