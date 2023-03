Marco Silva e Mitrovic enfrentam procedimentos disciplinares por parte da Football Association, na sequência das expulsões do treinador e do avançado do Fulham por protestos na derrota frente ao Manchester United, para a Taça de Inglaterra.

O técnico português já reconheceu que saiu da sua área técnica. Marco Silva é ainda acusado da utilização de linguagem e gestos abusivos e de ter arremessado uma garrafa de água na direção do árbitro auxiliar.

O Maisfutebol sabe que o treinador do Fulham vai contestar esta derradeira acusação, assentando a sua defesa nas imagens dos momentos em questão.

Marco Silva não se recorda do que terá dito em concreto, mas nega que tenha arremessado uma garrafa de água na direção de um elemento da equipa de arbitragem, ou de quem quer que seja.

A FA vai investigar diversos momentos: o treinador é acusado de ter usado linguagem ou gestos abusivos na direção do árbitro principal. Marco Silva é ainda acusado de ter usado linguagem ou gestos abusivos na direção do quarto árbitro antes da sua expulsão e de ter usado linguagem ou gestos abusivos na direção do quarto árbitro após a sua expulsão.

A Federação inglesa pretende ainda analisar as declarações do técnico do Fulham após o encontro: «É difícil ser o Fulham em Old Trafford, o VAR também sente a pressão».

Mitrovic foi expulso por dar um encosto ao árbitro da partida e pode sofrer uma pena pesada. A FA pondera um castigo adicional de três jogos, para além dos habituais três jogos de suspensão pelo cartão vermelho direto.