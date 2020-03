Bebé, avançado português do Rayo Vallecano, decidiu apresentar a sua companheira e fê-lo com uma declaração de amor. O jogador de 29 anos partilhou a primeira fotografia ao lado da espanhola Maria Martin, com quem namora pelo menos desde agosto de 2019.

«Primeiro tu, o resto do mundo pode esperar», escreveu Bebé, na legenda da imagem.

Nas redes sociais, Maria Martin tem colocado imagens do casal desde o verão passado e demonstrou o seu apoio a Bebé quando o avançado sofreu uma grave lesão, em outubro de 2019: «Quando tudo estiver mal, podes olhar para o teu lado e vou estar ali. Segue em frente com o teu sonho. Estive, estou e estarei. O amor vence tudo.»

Maria Martin estuda Ciências da Atividade Física e do Desporto na Universidade Francisco de Vitoria, em Madrid. Bebé fez 12 jogos e marcou três golos pelo Rayo Vallecano na presente temporada, na segunda liga espanhola, antes de debater-se com uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito.



Veja as fotografias de Maria Martin na galeria associada ao artigo.