A produtora Marina Ovsyannikova, da televisão estatal Russia-1, interrompeu a emissão que estava a ser conduzida pela colega Ekaterina Andreeva, exibindo um cartaz por trás da pivot com uma mensagem anti-guerra.

«Não à guerra. Não acreditem em propaganda. Eles estão a mentir. Parem a guerra», podia ler-se no cartaz, antes da emissão ser cortada.

Marina Ovsyannikova acabou por ser detida, desconhecendo-se a sua situação atual, como explica a CNN Portugal.

Antes de interromper a emissão, a produtora tinha gravado um vídeo onde pedia desculpa pelo seu trabalho naquela televisão estatal, dizendo que o que estava a acontecer na Ucrânia era crime e que Vladimir Putin era um agressor.

Ovsyannikova also appears to have recorded a video beforehand in which she blames Putin for the war and apologizes for her work on Russian state TV news. pic.twitter.com/VuoqtJWcIY