O Marítimo venceu fora o Feirense por 1-0 e subiu ao quarto lugar da segunda divisão, naquela que foi a segunda vitória consecutiva desde o início da era Fábio Pereira.

O grande protagonista do encontro foi o brasileiro Euller, que se destacou tanto pela positiva, como pela negativa.

Foi o jogador do Marítimo que apontou o único golo da partida, aos 68 minutos, através de penalti, mas acabou por borrar a pintura e foi expulso, cinco minutos depois, deixando o clube madeirense com 10 até ao final do encontro.

O Feirense ainda festejou o empate, ao minuto 82, mas o golo acabou por ser anulado pelo vídeo-árbitro.

O Marítimo sobe agora ao quarto lugar, com 25 pontos, cada vez mais próximo dos lugares de subida para a primeira divisão, e o Feirense aproxima-se dos lugares de descida, encontrando em 14.º, com 16 pontos.