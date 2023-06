Cláudio Winck despediu-se esta terça-feira dos adeptos do Marítimo, após ter cumprido três épocas e mais de 100 jogos ao serviço dos madeirenses.

«Chegou a hora de me despedir deste clube que estará para sempre no meu coração. Foram três temporadas, golos, assistências e mais de 100 jogos vestindo a camisola com muita honra e muita entrega ao máximo em cada partida», escreveu o brasileiro, de 29 anos nas suas redes sociais.

Cláudio Winck terminou contrato com o Marítimo, ele que chegou à Madeira na temporada 2020/21, proveniente dos brasileiros do Vasco da Gama e num total de 103 partidas oficias apontou 11 golos.