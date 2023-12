O Marítimo anunciou esta terça-feira o despedimento de Tulipa, que deixou de ser o treinador da equipa principal ao fim de apenas dezasseis jogos.

Tulipa não resistiu aos maus resultados, num clube que se afirma como óbvio candidato à subida, após somar cinco derrotas e um empate em doze jornadas na II Liga.

O Marítimo ocupa por isso o sexto lugar, a sete pontos do líder Santa Clara, com quem perdeu no último fim semana por 2-1, nos Açores.

Comunicado do Marítimo:

A Marítimo da Madeira informa que Manuel Tulipa já não é treinador do Marítimo.

O emblema verde-rubro agradece a Tulipa o trabalho desenvolvido ao longo destes meses e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro.

A Direção do Club Sport Marítimo enaltece a forma como foi recebida, desde o primeiro dia, por Tulipa e respetiva equipa técnica.