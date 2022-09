O Marítimo anunciou a contratação de Geny Catamo ao Sporting.

O extremo internacional moçambicano reforça os madeirenses por empréstimo dos leões de Alvalade, num negócio que foi concluído nos últimos minutos do mercado de transferências. Antes de deixar o clube verde e branco, o atacante de 21 anos renovou contrato.

Geny Catamo chegou a estar muito perto de ser reforço do Marítimo ainda em julho, mas as partes afastaram-se de um acordo e o jogadores esteve depois praticamente certo no V. Guimarães. Há duas semanas, tal como o Maisfutebol, Sporting e minhotos tinham o acordo gizado, mas faltava ainda acertar a cláusula de opção de compra.

O negócio acabou por não se concretizar e o jovem futebolista continuou por colocar até esta quinta-feira à noite, aparecendo o Marítimo na reta final.