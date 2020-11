O treinador do Marítimo, Lito Vidigal anteviu a deslocação ao terreno do Famalicão e pediu mais «eficácia» aos jogadores, depois do empate sem golos frente ao Nacional, na última jornada.

«Sinto que a equipa tem crescido, fizemos um jogo muito bem conseguido frente ao último adversário, num dérbi que é sempre muito difícil. Infelizmente, as seis ou sete oportunidades que tivemos não as conseguimos concretizar», apontou o treinador do conjunto verde rubro em conferência de imprensa.

Depois de uma temporada em que ficou perto da qualificação para as competições europeias, o Famalicão soma agora apenas uma vitória nas seis jornadas disputadas e o técnico dos insulares reconhece que a formação famalicense tem atravessado algumas dificuldades.

«Espero um jogo difícil e muito competitivo, contra um adversário que foi na época passada a equipa sensação, mas que este ano tem tido mais dificuldades. Nós queremos, como sempre, vencer, respeitando o adversário, mas impondo a nossa forma de estar e de jogar», sublinhou.

O médio Jean Irmer está de volta às opções depois de cumprir castigo no dérbi da jornada passada, mas Lito Vidigal anunciou poucas mudanças no onze, com «ajustes mínimos, respeitando todos os jogadores».

O Marítimo visita o Famalicão, este sábado, numa partida agendada para as 18h00.