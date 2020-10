Lito Vidigal garantiu que o Marítimo tem de ser ainda mais humilde diante do Portimonense, depois da vitória diante do FC Porto.

«Nós temos de encarar este jogo com ainda mais humildade, porque foi o que nos fez obter uma vitória histórica no Dragão. Apesar de serem jogos diferentes, se respeitarmos o Portimonense como respeitámos o FC Porto podemos ganhar», anteviu o técnico dos insulares.

Lito reconhece que «é importante trabalhar sobre vitórias», mas garantiu que «não há jogos fáceis na I Liga», já que «as equipas são muito parecidas e a sua qualidade é idêntica, à exceção de três ou quatro clubes, que são os possíveis campeões, com orçamentos diferentes».

O técnico do Marítimo acredita, ainda, que a forma como a equipa vai «encarar o jogo» pode ser decisiva.

«Temos de ser mentalmente fortes, ter a solidariedade que tivemos no último jogo, e, acima de tudo, ser inteligentes na gestão do jogo. Se tivermos isto tudo a possibilidade de vencermos é maior», apontou.

Os madeirenses perderam Nanu, que se transferiu para o Dragão e Getterson, que rumou à Arábia Saudita. Lito Vidigal reconheceu a importância dos dois jogadores, mas não se lamentou.

«Foram jogadores importantes para o Marítimo. É claro que a equipa ao perder dois elementos fica mais limitada, mas a saída desses jogadores também alimenta o projeto, e o Marítimo é um projeto. Cabe-nos a nós, dentro daquilo que é o projeto sub-23 e equipa B encontrar soluções para colmatar essas saídas, sei que vai ser difícil, mas não posso deixar de estar feliz por estes jogadores», assumiu.

O Marítimo recebe o Portimonense, este sábado, a partir das 15h30.