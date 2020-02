Luís Figo fez questão de assinalar o 18.º aniversário da filha Martina, neste domingo. «Hoje é um dia muito especial. Feliz aniversário, meu amor, tenho muito orgulho em ti», escreveu o antigo internacional português, nas redes sociais.

Martina Svedin é a filha do meio de Luís Figo e Helen Svedin e tem realizado trabalhos como modelo, para a Uno Models, tal como a filha mais velha do casal. Daniela (20 anos), que colabora com a Wild, já fez várias produções com Martina.

Stella, com 15 anos, é a filha mais nova de Luís Figo (47 anos) e Helen Svedin (45).