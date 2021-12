A FIFA organizou esta segunda-feira uma cimeira mundial, totalmente online para debater a nova calendarização, entre outros temas relevantes.

A reunião foi transmitida em direto no site oficial do organismo e os seguidores mais atentos do certame depararam-se com uma imagem inesperada: um dirigente a dormir profundamente reunião a cimeira.

Marvin Iseke, Secretário-Geral da Associação de Futebol de Guam, não resistiu ao cansaço. É que naquela zona da Micronésia, na região oeste do Oceano Pacífico, o relógio já marcava uma hora da manhã.



Crucial FIFA summit on future of football taking place online - well it is 1am in Guam... pic.twitter.com/J4GSOJacYr — Martyn Ziegler (@martynziegler) December 20, 2021