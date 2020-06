A Académica vai receber um apoio de 60 mil euros da UEFA para recuperar a academia que sofreu estragos devastadores em resultado do mau tempo, em dezembro de 2019.

O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado, que explicou que «a UEFA foi sensível aos argumentos da FPF e vai financiar a Académica em 60 mil euros, sendo que 38.840 euros são destinados à substituição dos dois relvados sintéticos que ficaram muito danificados».

«Desde a primeira hora que se abateu sobre a Académica esta tragédia que manifestámos junto do clube, na pessoa do seu presidente Pedro Roxo, não apenas a nossa solidariedade, mas também o nosso empenho em garantir junto das entidades internacionais o apoio que estas destinam para situações de catástrofes naturais. A UEFA foi sensível ao nosso pedido e a partir de hoje a Académica pode contar com um importante contributo financeiro para recuperar as instalações da sua academia e continuar a desempenhar um papel fundamental na promoção e desenvolvimento do futebol, especialmente junto das camadas mais jovens», disse Fernando Gomes, presidente da FPF, em declarações ao site da federação.