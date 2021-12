Max Verstappen pode sagrar-se pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1 já neste fim de semana, na estreia do Grande Prémio da Arábia Saudita, em Jeddah.

O piloto da Red Bull tem oito pontos de vantagem sobre o campeoníssimo Lewis Hamilton, à entrada para a penúltima prova do calendário. Assim, Verstappen pode ganhar o campeonato de condutores no domingo, mas sabe que para isso tem de fazer mais 18 pontos do que o britânico.

Obrigatoriamente, o neerlandês tem de ficar nos dois primeiros lugares. Abaixo disso e a decisão irá sempre para Abu Dhabi, última corrida da época.

Os cenários possíveis são, então, estes:

- Verstappen é primeiro, consegue a volta mais rápida e Hamilton termina do sexto lugar para baixo

- Verstappen é primeiro, sem volta mais rápida, e Hamilton termina do sétimo lugar para baixo

- Verstappen é segundo, consegue a volta mais rápida e Hamilton termina do décimo lugar para baixo

- Verstappen é segundo, sem volta mais rápida, e Hamilton termina fora dos pontos.

Lewis Hamilton não poder ser campeão na Arábia Saudita, mas vai tentar levar a decisão para Abu Dhabi e, assim, sonhar com um oitavo título de campeão mundial de pilotos, o que seria inédito na história da F1: Michael Schumacher tem os mesmos sete que Hamilton.

Já Max Verstappen procura terminar a sequência do britânico da Mercedes (venceu os últimos quatro) e sagrar-se pela primeira vez campeão, num campeonato em que já houve troca de líderes por cinco ocasiões.

O Grande Prémio da Arábia Saudita, no circuito citadino de Jeddah, tem início marcado para as 17h30 de domingo, hora portuguesa.