Maxi Pereira não esquece Portugal e revelou em entrevista ao programa Punto Penal, do Uruguai, que está prestes a terminar a carreira e que depois vai regressar ao nosso país em breve.

«Falta pouco tempo para acabar. Não é uma decisão fácil para um jogador, mas vou continuar até meio do ano porque os meus filhos estão na escola, mas a decisão da família está tomada. Em junho vou retirar-me e vou viver para o Porto com a minha família», disse que passou 12 épocas em Portugal, entre o Benfica e o FC Porto.

Aos 38 anos, Maxi já olha para o pós-carreira que pretende passar no nosso país e revela alguns dos planos que tem em vista, assumindo ainda não ter tomado uma decisão.

«Ainda não decidi o que vou fazer depois. Estou a tirar o curso de treinador, mas não sei se vou seguir essa área. Posso continuar ligado ao futebol e ajudar alguns jogadores a fazer ponte para Portugal, por exemplo. Talvez trabalhar com as pessoas que sempre me representaram. Não tenho nada decidido, mas estou a começar a organizar-me», concluiu.