Maxi Pereira recordou em entrevista ao programa Punto Penal, da televisão uruguaia, a polémica troca que protagonizou em Portugal quando saiu do Benfica e assinou pelo FC Porto.

O lateral, agora no River Plate do Uruguai deu-se como exemplo para defender “Mota” Gargano, que foi castigado e acabou por deixar o Peñarol por ter trocado de camisola com Luis Suárez, então no grande rival, o Nacional Montevideu.

«Em Portugal, troquei de clube e cheguei depois a trocar a camisola. É normal que os adeptos não gostem, mas nunca [os clubes] me castigaram dessa forma por ter trocado uma camisola. Nunca fiquei de fora do onze porque estava no Benfica e troquei de camisola com um jogador do FC Porto, ou o contrário», sublinhou.

«Fiquei muito triste pela forma como ele deixou o Peñarol. Além de ser amigo dele, sei o que transmitia aos mais jovens e o que deu pelo clube. Não gostei nada da forma como as coisas aconteceram», acrescentou.

Maxi lembrou que os jogadores fora de campo têm as suas amizades e que Gargano e Suárez têm um passado comum na seleção.

«Foi muito exagerado. O Mota e o Luis são muito amigos. Conseguiram muitas coisas juntos na seleção e quando estávamos cá no Uruguai, muitas vezes juntávamo-nos todos. Uma camisola no meio da relação deles não é nada», finalizou.