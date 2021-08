Lando Norris sofreu um forte acidente que suspendeu a qualificação para o Grande Prémio da Bélgica, em Spa-Francorchamps.

O piloto da McLaren foi o primeiro a sair para a Q3, a última de três partes de qualificação na Fórmula 1, e à saída de Eau Rouge, uma das zonas mais rápidas do mundial de F1, saiu de pista e bateu nas proteções com violência.

Com a pista molhada pela chuva, Sebastian Vettel, que seguia atrás do britânico, já tinha pedido uma bandeira vermelha, que suspende-se a sessão, antes do acidente.

O alemão da Aston Martin foi o primeiro a chegar ao local para garantir que Lando Norris estava bem.