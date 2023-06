O Tottenham anunciou nesta quarta-feira a contratação de James Maddison, internacional inglês que representava o Leicester. O médio assina pelos «spurs» até 2028.

Os clubes não divulgaram o montante envolvido na transferência, mas a imprensa britânica aponta para um valor a rondar os 46,5 milhões de euros.

James Maddison tem 26 anos e representava o Leicester desde 2018. Na época passada, que culminou com a despromoção da equipa, o médio ofensivo marcou 10 golos e fez nove assistências em 32 jogos.

