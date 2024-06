Samu Silva será reforço do Vitória de Guimarães, a custo zero. Segundo apurou o Maisfutebol, o médio, de 28 anos, selará acordo com os «Conquistadores» ainda esta semana.

Depois de terminar contrato com o Vizela – ao cabo de cinco temporadas – Samu recebeu várias propostas do estrangeiro. Em todo o caso, o próximo passo será dado em Guimarães, sob comando de Rui Borges.

No fundo, uma fusão de valências reforçadas no Minho, uma vez que o treinador chegou ao Vitória proveniente do Moreirense.

Natural de Santa Maria da Feira, Samu Silva fez formação no Paços de Brandão, no FC Porto e no Boavista, onde se estreou como sénior. Numa carreira edificada a pulso, passou pelo Fafe e por Espinho, antes de reforçar o Vizela, em 2019. Do Campeonato de Portugal à Liga, acumulou 165 jogos, somando 25 golos e 29 assistências. Para a história ficam subidas sucessivas e a braçadeira.

Um novo capítulo a começar na carreira de Samu Silva, desta feita pelos «Conquistadores».