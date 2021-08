(ATUALIZADO)



A Liga de Clubes publicou a lista de futebolistas inscritos até às 12h30. Em relação aos clubes da I Liga, as novidades são as seguintes - com destaque para o anúncio da prorrogação contratual entre Paulinho e o Sporting:



. Paulinho (Sporting): renovação de contrato

. Diego Llorente (Boavista): renovação de contrato

. Ali Alobaidan (Marítimo): renovação de contrato

. Henrique Pires (Belenenses): renovação de contrato

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

André Miguel Azevedo - Clube Desportivo Trofense Futebol SAD - Revalidação

Rafael Salgado Alves - Clube Desportivo Trofense Futebol SAD - Transferência Internacional

Leandro Mário Baldé Sanca - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda - Transferência Internacional

Afonso Miguel Castro Vilhena Taira - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda - Transferência Nacional

Ali Fuad J Alobaidan - Marítimo da Madeira, Futebol SAD - Revalidação

Daniel Benchimol Pereira Silva - Marítimo da Madeira, Futebol SAD - Revalidação (Júnior)

Franck Angong Ebolo - Sporting Clube da Covilhã - Futebol SDUQ, Lda - Transferência Internacional

Anderson Miguel da Silva - União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD - Transferência Nacional

Pedro Justiniano Almeida Gomes - Associação Académica de Coimbra - OAF, SDUQ, Lda - Transferência Nacional

Diego Llorent Salmeron - Boavista Futebol Clube, Futebol SAD - Revalidação

João Paulo Dias Fernandes - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Prorrogação de contrato

Vasco Maria Cabral Pires Lopes Gaspar - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Inclusão no plantel (Júnior)

Yohan Tavares - Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência Nacional

Henrique Ribeiro Pires - Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Prorrogação de contrato

Martim Rafael Coelho Coxixo - Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência Nacional (Júnior)

Jorge Monteiro Meireles - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Francisco Miguel Dinis Guedes - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Tiago André Pinheiro Antunes - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Gabriel Costa Brás - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Bruno Filipe Ferreira Pires - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Rui Barbosa Monteiro - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Gonçalo João Fernandes Loureiro - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Transferência Nacional