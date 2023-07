Dusan Tadic rescindiu contrato com o Ajax, informou o clube.



O emblema de Amesterdão explica que o internacional sérvio pediu para rescindir apesar de ter contrato até 2024.



Recrutado ao Southampton em 2018, o avançado de 34 anos jogou marcou 105 golos em 241 jogos pelo Ajax e conquistou seis títulos.



O jornal Telegraaf noticia que Tadic não ficou satisfeito com a política de contratações do Ajax e entendia que a equipa estava a perder qualidade. Segundo a mesma fonte, esse foi o principal motivo para o fim da ligação entre as partes.