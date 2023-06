O Ajax anunciou este domingo a contratação de Benjamin Tahirovic, médio de 19 anos que chega proveniente da Roma, de José Mourinho.

O internacional bósnio vai viajar nos próximos dias para Amesterdão, provavelmente depois de cumprir os compromissos com a seleção, para cumprir as últimas formalidades burocráticas e assinar contrato com o novo clube.

Na época que agora termina, Tahirovic fez 13 jogos pela equipa principal da Roma, além de nove pelos sub-19. O jovem futebolista defrontou Portugal este sábado, no jogo do Estádio da Luz a contar para a qualificação para o Euro 2024.