Yann Sommer é oficialmente jogador do Bayern Munique.



O internacional suíço trocou o Borussia Monchengladbach pelos bávaros. Assinou até 2025 e terá como função substituir Manuel Neuer, lesionado até final da temporada após ter partido uma perna a esquiar.



O guardião, de 34 anos, já treinou às ordens de Nagelsmann conforme é possível ver nos vídeos divulgados pelo emblema da Baviera e poderá ser opção para a visita a Leipzig, agendada para esta sexta-feira.



Sommer afirmou-se no Basileia após empréstimos ao Vaduz e ao Grasshoppers e chegou à Bundesliga em 2014/15. Desde então foi sempre o dono da baliza do Gladbach.