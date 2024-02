O avançado internacional albanês Armando Broja é reforço do Fulham, por empréstimo do Chelsea, até final da época 2023/24.

O acordo foi confirmado já na madrugada desta sexta-feira pelos dois clubes.

«O clube tem o prazer de confirmar a contratação do avançado Armando Broja, por empréstimo até ao final da época», informa o Fulham, em comunicado.

Broja, de 22 anos, reforça assim o plantel orientado pelo português Marco Silva e onde joga o também luso João Palhinha.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

It's official! ✅@armandobroja9 joins us on Deadline Day. 🇦🇱