O Benfica anda em busca de um novo Enzo: Fernández é o apelido do médio pretendido ao River Plate, onde é colega de Enzo Pérez, que deixou saudades na Luz.

O dossier está a ser conduzido pelo diretor desportivo, Rui Pedro Braz, e depois de contactos iniciais com o jogador e o empresário, que motivaram mesmo um encontro num restaurante de Buenos Aires, o Benfica dialoga agora com os «Millonarios».

O emblema argentino tem passado a mensagem, para o exterior, de que só liberta o jogador pela cláusula de rescisão, fixada nos 20 milhões de euros.

Embora seja muito jovem, Enzo Fernández é visto pelos responsáveis do Benfica com um valor seguro para a zona central do meio-campo. Um jogador que dá garantias no imediato, mas que tem também margem de crescimento, e que, nesse sentido, pode gerar uma receita avultada no futuro.

As exibições do jogador do River Plate já despertaram o interesse de vários clubes europeus, mas o Benfica espera ainda conseguir jogar na antecipação, de alguma forma, e garantir a contratação antes que o valor inflacione mais.

Natural de San Martín, cidade da região de Buenos Aires, Enzo Fernández chegou ao River Plate em 2005 e fez a estreia pela equipa principal em março de 2020, sob o comando de Marcelo Gallardo.

Entre 2020 e 2021 esteve emprestado ao Defensa y Justicia, mas depois voltou ao River, clube pelo qual soma 43 jogos (e 11 golos).