O futebolista brasileiro Bruno Rodrigues é reforço do Cruzeiro, regressando ao país natal após uma época em Portugal, no Famalicão.

A oficialização do avançado de 25 anos no Cruzeiro foi feita esta quinta-feira, sendo que Bruno Rodrigues volta a ser cedido pelo Tombense.

Em 2021/22, Bruno fez 40 jogos e oito golos pelo Famalicão. No Brasil, já tinha representado At. Paranaense, Paraná, Ponte Preta e São Paulo. Jogou ainda no DOXA de Chipre.

O histórico Cruzeiro é o atual líder da Serie B, a II Liga brasileira, com 38 pontos em 16 jogos, mais sete pontos do que o vice-líder Vasco da Gama.