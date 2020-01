Será uma das histórias mais incríveis deste mercado de transferências de janeiro. Cedric Bakambú apanhou um avião na Coreia do Sul convencido que ia reforçar o Barcelona mas, quando aterrou em Hong Kong, soube que o clube mudou de ideias. O avançado do Beijing Guoan acabou por voltar para trás, juntando-se novamente à equipa chinesa.



O jornal francês L'Equipe explica que Eric Abidal, diretor desportivo do Barcelona, contactou os empresários do jogador que destacou-se na Liga espanhola ao serviço do Villarreal. O clube catalão pretendia um empréstimo até final da temporada, com opção de compra, e o presidente do Beijing Guoan decidiu aceitar a proposta pelo avançado de 28 anos.



Cedric Bakambú estava em Seul com a sua equipa e apanhou um avião para Hong-Kong, convicto que seria apenas uma escala em direção a Barcelona. Quando aterrou, recebeu a notícia inesperada: com um novo telefonema, Eric Abidal informou que o Barcelona tinha desistido da contratação.



A reação do jogador nas redes sociais foi deliciosa. Cedric Bakambú exigiu ao Transfermarkt um estatuto especial: «Quase no Barcelona». O site especializado em transferências, confrontado com o cenário inusitado, decidiu fazer-lhe a vontade, publicando uma imagem onde surge esse dado anormal.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please 😅😂

No matter what happens we trust the process. Thank God for everything 🙏🏾 See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2 — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020