Jamie Carragher fala em «final triste» para a carreira de Cristiano Ronaldo, depois de confirmada a transferência para o Al Nassr, da Arábia Saudita.

«De certa forma é um final triste para ele. O debate sempre andou à volta de Ronaldo e Messi, e o Cristiano acaba a carreira com uma entrevista a Piers Morgan, e Messi a ganhar o Mundial. Não é a melhor forma de sair, pois não?», afirmou o antigo jogador do Liverpool, agora comentador da Sky Sports.

Gary Neville, comentador da mesma cadeia britânica, e antigo colega de Ronaldo no Manchester United, acredita que tudo podia ter sido tratado de forma diferente.

«Vamos vê-lo menos, naturalmente. Esta mudança diz-nos algumas coisas. Desde logo mostra que o investimento da Arábia Saudita no futebol é sério. Investiram 350 milhões de libras num jogador e querem o Mundial de 2030», começou por dizer.

«Relativamente ao Cristiano, pensei que ele queria ficar numa das principais ligas da Europa, pelo menos esta época. Isso diz-nos que a oferta é incrível, e talvez o clube europeu que Cristiano quisesse não tenha aparecido. Há aqui um elemento de tristeza, pois é o fim dele ao mais alto nível. Penso que podia ter conservado isso em Old Trafford, se as coisas tivessem sido geridas de forma diferente por ambas as partes», acrescentou Neville na Sky Sports.