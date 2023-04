Tal como Luka Modric, Toni Kroos também termina contrato com o Real Madrid no final da temporada. No entanto, o alemão deu a entender que vai continuar na capital espanhola após a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões alcançada frente ao Chelsea.



«Vai tudo no bom caminho, mas também é preciso respeitar o que quer o clube: como e quando vai comunicar. Sempre tive uma boa relação com o clube ao longo dos anos e este tema já estava a ser discutido há muito tempo. Havia confiança absoluta de ambas as partes», começou por dizer à «Amazon Prime» alemã.



«O clube sabia desde o princípio que não iria fazer nenhum disparate. Teoricamente posso assinar por qualquer outra equipa desde 1 de janeiro, mas nem comecei com esse disparate. Há muita confiança. O mais provável é que continue por mais algum tempo», acrescentou.



O médio, de 33 anos, representa o Real Madrid desde 2014.