O futuro de Lucas Mineiro foi - e vai continuar a ser - tema de conversa nesta semana, em Portugal. O Maisfutebol sabe que o responsável pela carreira do médio brasileiro do Gil Vicente, o empresário Fernando Brito, está em solo português e já teve uma primeira conversa com o Sp. Braga. O próximo passo é ter uma reunião também com o Benfica.

Emprestado pela Chapecoense aos gilistas, até junho deste ano, o jogador brasileiro de 26 anos está a ser alvo de disputa há semanas entre os dois emblemas lusos. Há ainda um clube da Turquia interessado em entrar na luta pela contratação.

Apesar da forte concorrência, o Gil Vicente tem a preferência de compra de Lucas Mineiro (500 mil euros por 70 por cento do passe). Precisa, entretanto, acionar a opção até maio, caso contrário, no cenário de uma venda no mercado de verão europeu), pode aspirar "apenas" a uma pequena percentagem por ter sido uma "montra” para o jogador em 2020/21.

Bem avaliado por Carlos Carvalhal e Jorge Jesus, o médio brasileiro participou até agora em 32 jogos e anotou dois golos com a camisola 25 do emblema de Barcelos.