O Granada contratou André Ferreira ao Paços de Ferreira.



Em comunicado, o clube espanhol refere que o guarda-redes português assinou por duas temporadas. Embora o emblema da segunda divisão do futebol espanhol não tenha divulgado os valores do negócio, o Maisfutebol sabe que o internacional jovem por Portugal custou menos de dois milhões de euros.



Titular indiscutível da baliza dos castores na época passada, André Ferreira, de 26 anos, dividiu a formação entre Vilanovense, Boavista, União Nogueirense e Benfica. Vai suceder a Luís Maximiano na baliza do Granada, formação que foi despromovida ao segundo escalão do futebol espanhol na temporada passada.