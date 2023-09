O extremo luso-guineense Hernâni Infande é reforço do Moreirense para as próximas três épocas, chegando a título definitivo do Sporting de Braga. A transferência foi oficializada pelos dois clubes, na noite desta sexta-feira.

«O Moreirense Futebol - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Hernani Infande tendo este rubricado um contrato válido por três temporadas com o nosso clube», referem os cónegos, em nota oficial.

«O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Moreirense para a cedência a título definitivo de Hernâni Infande, mantendo 50 por cento dos direitos económicos do jogador», pode ler-se, por seu turno, em comunicado dos bracarenses.

Hernâni finda uma ligação de quatro épocas ao Sporting de Braga, clube que o emprestou ao Paços de Ferreira em 2022/23.