Depois de ter rescindido contrato com o Mafra, Mattheus Oliveira foi anunciado como reforço do Farense.



O ex-Sporting vai jogar no vice-líder da II Liga após um ano no clube lisboeta. O médio de 28 anos disputou 30 jogos nesse período e fez apenas uma assistência.



Mattheus é filho de Bebeto, campeão do Mundo pelo Brasil em 1994, e chegou a Portugal em 2014 para representar o Estoril. As boas prestações nos canarinhos chamaram a atenção do Sporting que o contratou em 2017, mas a passagem do brasileiro por Alvalade não correu de feição - foi cedido ao Vitória de Guimarães e ao Coritiba até findar a ligação aos leões em 2021.