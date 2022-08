Diogo Viana está de regresso a Portugal, como reforço do Farense.

Aos 32 anos o lateral/extremo vai jogar na região de onde é natural.

Depois de ter começado no GD Burgau e no Esperança de Lagos, Diogo Viana chegou à formação do Sporting. Ainda júnior seguiu para o FC Porto, e desde então representou VVV Venlo, Desp. Aves, Penafiel, Gil Vicente, Litex Lovech, CSKA Sofia, Belenenses, Sp. Braga, Feirense e Arges.

Agora regressa a Portugal como reforço do Farense, da II Liga.