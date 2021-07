O futebolista português Pedro Mendes é reforço do Rio Ave. O clube de Vila do Conde, que em 2021/2022 vai jogar na II Liga, oficializou na manhã desta sexta-feira a contratação.

O jogador de 21 anos, tal como noticiou o Maisfutebol, segue por empréstimo do Sporting. O Rio Ave fica com opção de compra de 60 por cento do passe, por dois milhões de euros.

Cedido ao Nacional (12 jogos, dois golos) e aos espanhóis do Almería (dez jogos) em 2020/2021, Pedro Mendes reencontra agora o técnico Luís Freire, com quem já tinha trabalhado nos madeirenses.