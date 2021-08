O Manchester United está a lutar para ter Cristiano Ronaldo de volta, sabe o Maisfutebol.



Quando a transferência para o rival City parecia encaminhar-se para uma fase decisiva, os representantes ao avançado receberam uma abordagem do United e o jogo mudou.



De acordo com o que foi possível saber, as condições oferecidas pelo gigante de Old Trafford são semelhantes àquelas que o Manchester City adiantava e incluem dois anos de contrato.



Nesta altura, o ponto de situação é este: Jorge Mendes negoceia em vários tabuleiros e pretende fechar o quanto antes o negócio. A Juventus, parte mais do que interessada, não abdica dos 30 milhões de euros.



Cristiano Ronaldo representou o Manchester United de 2003 a 2009. 12 anos depois, o regresso começa a ser mais do que possível.