Hugo Lloris não faz parte dos planos do Tottenham para a nova temporada, informou o clube.



Em comunicado, os «spurs» informam que deram autorização ao internacional francês para procurar novo clube e que este não vai integrar a digressão de pré-época na Austrália.



De resto, o guarda-redes, de 36 anos, já tinha admitido deixar o norte de Londres este verão, um cenário que ganhou ainda mais força depois da contratação de Vicario.



Lloris está desde 2012 no Tottenham, clube onde chegou proveniente do Lyon.