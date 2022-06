Ángel di María quebrou o silêncio para dizer apenas que está a «refletir» sobre o futuro, numa altura em que terminou um vínculo de sete temporadas ao Paris Saint-Germain. O antigo jogador do Benfica, com 34 anos, terá propostas do Barcelona e da Juventus, mas ainda não tomou qualquer decisão.

Em declarações à ESPN da Argentina, o internacional diz apenas que está a refletir, mas acabou por falar do clube de Turim. «A Juventus é a maior equipa de Itália. É uma das equipas que mais está interessada em mim nesta altura», confidenciou.

De qualquer forma, Do María deixou claro que não tem pressa em tomar uma decisão e que a sua prioridade, neste momento, é desfrutar das férias em família.

O avançado deixou, assim, a porta aberta para jogar em Itália, depois de já ter jogado na Argentina (Rosario Central), Portugal (Benfica), Espanha (Real Madrid), Inglaterra (Manchester United) e França (Paris Saint-Germain).