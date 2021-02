O Parma anunciou a contratação de Joshua Zirkzee.



A promessa do futebol holandês chegou à Serie A por empréstimo do Bayern Munique. Em comunicado, o clube italiano informa que fica com opção de contratar o jogador de 20 anos em definitivo no final da temporada.



Zirkzee chegou à Baviera oriundo do Feyenoord em 2017 e realizou 17 jogos pela equipa principal dos bávaros, participando nas conquistas da Liga dos Campeões, da Bundesliga, da Supertaça alemã, da Taça da Alemanha e da Supertaça Europeia.