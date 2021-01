O Bayern Munique continua firme no primeiro lugar da Bundesliga alemã. A equipa treinada por Hansi Flick recebeu e venceu o Hoffenheim, por 4-1, em jogo da 19.ª jornada.

Boateng e Muller, respetivamente aos 32 e 43 minutos, deram vantagem de dois golos ao Bayern, reduzida por Kramaric, ao minuto 44, ainda antes do intervalo. Na segunda pate, Lewandowski (57m) e Gnabry (63m) concluíram a goleada dos bávaros, que somaram a quarta vitória seguida na prova e seguem líderes, agora com 45 pontos.

Na receção ao Augsburgo, o Borussia Dortmund esteve em desvantagem fruto do golo de Hahn, aos dez minutos, desperdiçou o empate num penálti à trave de Haaland (21m), mas deu a volta e venceu por 3-1. No Signal Iduna Park, valeram os golos de Delaney (26m), Sancho (63m) e um autogolo de Uduokhai (75m). Raphal Guerreiro foi titular na equipa amarela e substituído aos 84 minutos. Foi o regresso do Dortmund aos triunfos, após duas derrotas e um empate.

O Dortmund chega aos 32 pontos, está no quinto lugar e igualou pontualmente o Borussia Monchengladbach, que empatou esta tarde a uma bola na deslocação ao Union Berlim. A equipa da casa inaugurou o marcador por Knoche (31m), mas Plea empatou para o Borussia aos 59 minutos.

Empate a um golo registado também no Werder Bremen-Schalke 04. Os visitantes, últimos classificados, adiantaram-se aos 38 minutos, com um golo de Mascarell, mas na segunda parte, aos 77 minutos, Mohwald fez o 1-1 final.

O Eintracht Frankfurt venceu o Hertha Berlim por 3-1, com bis do português André Silva.