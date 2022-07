O Valência anunciou a contratação de Samu Castillejo.



Em comunicado, o emblema «che» refere que o extremo assinou por três temporadas. O futebolista, de 27 anos, representou o AC Milan nas últimas quatro temporadas - marcou dez golos em 113 jogos -, tendo conquistado uma Serie A.



Formado no Málaga e com uma passagem pelo Celta de Vigo, Castillejo vai reencontrar Gattuso no Mestalla, técnico com quem trabalhou em Milão.



