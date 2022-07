O italiano Gennaro Gattuso sempre primou pela sua diferença enquanto jogador. Agora, como treinador, continua a destacar-se e nem sempre pelos melhores motivos.

Durante o treino do Valência da passada quarta-feira foi possível observar Gattuso a fumar um cigarro eletrónico enquanto os jogadores realizavam os exercícios físicos.

Esta atitude do técnico de 44 anos não caiu bem junto de alguns adeptos do emblema che, que nas redes sociais criticaram o mau exemplo do antigo internacional italiano.

Veja o vídeo do momento em que Gennaro Gattuso é «apanhado» a fumar: