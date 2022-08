Óscar Mingueza é reforço do Celta de Vigo para as próximas quatro temporadas, informou o clube galego.



O defesa de 23 anos muda-se para os Balaídos depois de mais de uma década ligado ao Barcelona. O internacional espanhol realizou toda a formação no emblema catalão e estreou-se na equipa principal em 2020/21 pela mão de Ronald Koeman - disputou um total de 66 jogos desde então.



No comunicado a dar conta da saída do jogador, o Barça sublinha que fica com opção de o recomprar e com 50 por cento de uma futura venda.



Mingueza é o quinto reforço do Celta para 2022/23, o segundo anunciado esta terça-feira depois de Marchesín (ex-FC Porto).