Alberto Aquilani é o novo treinador do Pisa FC, emblema que compete na Serie B, segundo escalão do futebol italiano.



O antigo internacional italiano, atulamente com 38 anos, vai assumir pela primeira vez o comando de uma equipa sénior depois de vários anos como técnico adjunto da Fiorentina e como treinador dos sub-19 viola.



O ex-médio conta com passagens por Roma, Liverpool, Juventus, Milan, Sporting, Las Palmas, Fiorentina, Pescara e Sassuolo. Vestiu por 36 vezes a camisola da seleção italiana, tendo conquistado ao longo da carreira duas Taças e duas Supertaças de Itália e um Europeu de sub-19.