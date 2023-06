Leonardo Jardim é o novo treinador do Al Rayyan, oficializou o clube esta segunda-feira, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Depois de ter sido campeão dos Emirados Árabes Unidos, ao serviço do Shabab Al-Ahli, o técnico português vai treinar pela primeira vez no Qatar. O treinador, de 48 anos, prossegue assim o percurso na Ásia, onde chegou em 2021 para orientar o Al Hilal (sagrou-se campeão saudita).



Leonardo Jardim começou, lembre-se, a carreira na Camacha e passou por Desp. Chaves, Beira-Mar, Sp. Braga, Olympiakos, Sporting e Mónaco, além de Al Hilal e Al-Ahli.