Maximo Perrone é reforço do Manchester City para as próximas cinco épocas e meia, informou o clube inglês.



O talentoso jogador argentino chega ao Etihad oriundo do Vélez Sarsfield. O médio de 20 anos estreou-se pelo emblema argentino em março de 2022 e cumpriu, desde então, 33 jogos. Ajudou o clube de Buenos Aires às meias-finais da Taça Libertadores.



Perrone, internacional jovem pela Argentina, segue os passos de Julian Álvarez, a última jóia argentina a chegar às mãos de Guardiola.