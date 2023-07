Christian Pulisic foi esta quinta-feira oficializado como reforço do AC Milan.



Em comunicado, os rossoneri informam que o internacional norte-americano assinou um contrato válido até 2027 com mais um ano de opção. O extremo, de 24 anos, deixa assim o Chelsea, clube pelo qual marcou 26 golos em 145 jogos entre 2019 e 2023.



Pulisic torna-se assim no segundo jogador que chega ao AC Milan proveniente do clube inglês depois de Ruben Loftus-Cheek, inglês que já tinha anunciado a contratação... do avançado durante uma conferência de imprensa.



O valor do negócio não foi divulgado por nenhum dos clubes.