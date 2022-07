O Chelsea oficializou, nesta quarta-feira, a contratação do internacional inglês Raheem Sterling ao Manchester City.

O avançado de 27 anos, que passou as últimas sete temporadas no Etihad, já se tinha despedido dos citizens através de uma carta nas redes sociais. No Man. City, Sterling somou 339 jogos e marcou 131 golos, tendo conquistado 11 títulos.

«Conquistei muito na minha carreira até agora, mas ainda há muito mais para alcançar e estou realmente ansioso para fazer isso com a camisola do Chelsea, sob a gestão de Thomas [Tuchel]», disse aos órgãos de comunicação dos blues.



«Londres é minha casa e onde tudo começou para mim, e é incrível ter agora a oportunidade de jogar diante de amigos e familiares semana após semana em Stamford Bridge», disse Sterling, que iniciou a formação no Queens Park Rangers, antes de ingressar no Liverpool.

Segundo a imprensa inglesa, o avançado custou 47,5 milhões de libras (cerca de 56 milhões de euros) aos cofres do Chelsea e assinou por cinco épocas, com outra de opção.

