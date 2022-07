O Manchester City anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com o médio espanhol Rodri.

O jogador de 26 anos, que já leva três temporadas nos citizens, assinou um vínculo válido até 2027.

Rodri deu os primeiros passos no Atlético de Madrid, mas foi no Villarreal que completou o processo de formação e onde iniciou a carreira como sénior. Em 2018/19, transferiu-se para os colchoneros, que deixou uma época depois para rumar a Inglaterra. No Man. City, conquistou duas Premier League, duas Taças da Liga e uma Taça de Inglaterra.

